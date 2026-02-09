Azərbaycan və Sloveniyanın maliyyə nazirlikləri Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər
Maliyyə
- 09 fevral, 2026
- 16:58
Azərbaycan və Sloveniyanın maliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun layihəsi hazırlanıb.
"Report" bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sənəd razılaşdırılması üçün diplomatik kanallar vasitəsilə qarşı tərəfə göndərilib.
