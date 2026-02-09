İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan və Sloveniyanın maliyyə nazirlikləri Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 16:58
    Azərbaycan və Sloveniyanın maliyyə nazirlikləri Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər

    Azərbaycan və Sloveniyanın maliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun layihəsi hazırlanıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sənəd razılaşdırılması üçün diplomatik kanallar vasitəsilə qarşı tərəfə göndərilib.

    Maliyyə Nazirliyi Sloveniyanın Maliyyə Nazirliyi Anlaşma memorandumu
    Минфины Азербайджана и Словении планируют подписать Меморандум о взаимопонимании
    Azerbaijan and Slovenia Finance Ministries plan to sign Memorandum of Understanding

