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В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства

В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства Ранее полицейские задержали 26 человек с акции протеста в Ереване
В регионе
29 января 2021 г. 11:12
В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства
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Следственный комитет Армении задержал пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
Накануне протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались ворваться в здание правительства, однако были оттеснены полицией. В полицейские отделения были доставлены 26 человек.

Глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал в Facebook, что, по его данным, среди задержанных - известный боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат парламента Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hökumət binasına hücum edənlər saxlanılıb

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