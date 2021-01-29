В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства

Ранее полицейские задержали 26 человек с акции протеста в Ереване

Следственный комитет Армении задержал пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

Накануне протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались ворваться в здание правительства, однако были оттеснены полицией. В полицейские отделения были доставлены 26 человек.

Глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал в Facebook, что, по его данным, среди задержанных - известный боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат парламента Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян.