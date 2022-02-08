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В Армении возросло число суицидов

В Армении возросло число суицидов В Армении увеличилось число суицидов. В прошлом году в стране семь подростков совершили самоубийство.
В регионе
8 февраля 2022 г. 11:48
В Армении возросло число суицидов

В Армении увеличилось число суицидов. В прошлом году в стране семь подростков совершили самоубийство.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Служба национальной безопасности Армении обнародовала статистику по суицидам и попыткам совершить суицид, зарегистрированным в 2019-2021 годах. Согласно данным, число самоубийств возросло. В 2019 году суицид совершили 153 человека, в 2020 - 183, в 2021 - 191.

Большинство покончивших жизнь самоубийством - лица в возрасте от 30 до 65 лет.

Большая часть совершивших суицид в Армении - мужчины. В 2021 году из 191 зарегистрированного случая суицида на мужчин приходится 156 случаев, на женщин – 35.

В 2021 году семь подростков покончили жизнь самоубийством, а в 2020 - 5.

В 2019 году 16 детей совершили суицид, в 2020 году - 12, в 2021 году - 12 .

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Версия на английском языке Armenia reports rise in suicides
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda intihar edənlərin sayı artıb

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