В Армении возросло число суицидов

В Армении увеличилось число суицидов. В прошлом году в стране семь подростков совершили самоубийство.

В Армении увеличилось число суицидов. В прошлом году в стране семь подростков совершили самоубийство.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Служба национальной безопасности Армении обнародовала статистику по суицидам и попыткам совершить суицид, зарегистрированным в 2019-2021 годах. Согласно данным, число самоубийств возросло. В 2019 году суицид совершили 153 человека, в 2020 - 183, в 2021 - 191.

Большинство покончивших жизнь самоубийством - лица в возрасте от 30 до 65 лет.

Большая часть совершивших суицид в Армении - мужчины. В 2021 году из 191 зарегистрированного случая суицида на мужчин приходится 156 случаев, на женщин – 35.

В 2021 году семь подростков покончили жизнь самоубийством, а в 2020 - 5.

В 2019 году 16 детей совершили суицид, в 2020 году - 12, в 2021 году - 12 .