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В Армении возле военной части произошел взрыв, есть пострадавший

В Армении возле военной части произошел взрыв, есть пострадавший В Ширакской области Армении, возле военной части произошел взрыв.
В регионе
18 ноября 2021 г. 07:55
В Армении возле военной части произошел взрыв, есть пострадавший

В Ширакской области Армении, возле военной части произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Newsarmenia.am, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

Так, в рамках уголовного дела принимаются меры для выяснения обстоятельств взрыва, прогремевшего на территории близ N-ской воинской части в Гюмри.

Касательно данного случая 16-го ноября в 14:02 в полицию позвонил дежурный по части, заявив, что на прилегающей к части территории произошел взрыв. По поступившему в тот же день из медцентра Гюмри информации, в клинику был доставлен 18-летний парень с предварительным диагнозом "колотая, кровоточащая рана грудной клетки, травматический геморрагический шок".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hərbi hissə yaxınlığında partlayış olub, xəsarət alan var

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