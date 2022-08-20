В Армении вооруженный человек совершил самоубийство в здании муниципалитета

В Армении вооруженный человек, ворвавшийся в здание муниципалитета, совершил самоубийство.

В Армении вооруженный человек, ворвавшийся в здание муниципалитета, совершил самоубийство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сотрудники Управления полиции специального назначения, возглавляемого первым заместителем начальника полиции Армении Арамом Ованнисяном, ворвались внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением в области головы.

Погибших и раненых среди полицейских нет.

Отметим, что чрезвычайное положение было введено в Араратской области после того, как некий гражданин ворвался в здание муниципалитета Масис и угрожал взорвать его.