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В Армении вооруженный человек совершил самоубийство в здании муниципалитета

В Армении вооруженный человек совершил самоубийство в здании муниципалитета В Армении вооруженный человек, ворвавшийся в здание муниципалитета, совершил самоубийство.
В регионе
20 августа 2022 г. 01:49
В Армении вооруженный человек совершил самоубийство в здании муниципалитета

В Армении вооруженный человек, ворвавшийся в здание муниципалитета, совершил самоубийство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сотрудники Управления полиции специального назначения, возглавляемого первым заместителем начальника полиции Армении Арамом Ованнисяном, ворвались внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением в области головы.

Погибших и раненых среди полицейских нет.

Отметим, что чрезвычайное положение было введено в Араратской области после того, как некий гражданин ворвался в здание муниципалитета Масис и угрожал взорвать его.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bələdiyyə binasına soxulmuş silahlı şəxs intihar edib

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