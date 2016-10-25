В Армении увеличилось количество лиц с двойным гражданством

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Порядка 100 тыс. проживающих в Армении армян имеют двойное гражданство.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян.

Он отметил, что в базе полиции есть данные о 95839 гражданах, имеющих двойное гражданство, при этом их число за последние два месяца возросло, поскольку еще в августе их было 94050.

"В основном, это наши граждане, получившие гражданство России, однако согласно имеющимся у нас данным, порядка 70-80% из них проживают на территории Армении", - сказал Егиазарян.

По его словам, они используют свое второе гражданство исключительно для решения различных вопросов, в том числе, социальных.