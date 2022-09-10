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В Армении сокращается численность населения

В Армении сокращается численность населения C начала года в Армении численность населения составила 2 964 600 человек.
В регионе
10 сентября 2022 г. 12:38
В Армении сокращается численность населения

C начала года в Армении численность населения составила 2 964 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"По последней переписи населения 2011 года нас в Армении было 3 млн 18 тыс. 900 человек. Но на начало года прошлого в стране осталось 2 млн 964 тыс. 600 человек. Так, за семь месяцев 2021 года расстались 2 440 пар, а в 2022 году этот показатель составил 2 577 (+137). Кроме того, скончались 16 548 человек", - сообщает агентство.

Во время 44-дневной войны, по официальным данным, число 3 822 военнослужащих, а оппозиция утверждает, что этот показатель превышает 5 тыс.

"Но все равно цифры непоправимые: погибли-то молодые, здоровые, продолжатели рода, фамилий, династий, многие не успели создать семью, а, значит, родить детей", - говорится в статье.

В нем также говорится о том, что до 1948 года в Армению из-за рубежа переехало примерно 100 тыс. соотечественников. "Это была первая большая волна репатриантов. Затем затишье, а в последующие три года снова массовая репатриация. Еще немного (Сирия, Ливан) добавилось в семидесятые годы".

Агентство сообщает, что по данным отчета ООН, через 78 лет численность населения Армении может составить чуть больше 2 млн. По тому же прогнозу к 2050 году активно будет расти население Азербайджана и Турции: соответственно на 1 млн и 15 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əhalinin sayı azalır

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