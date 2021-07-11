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В Армении произошли два землетрясения

В Армении произошли два землетрясения Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении.
В регионе
11 июля 2021 г. 18:22
В Армении произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 зафиксированы в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Одиннадцатого июля в 14.42 на армяно-грузинской границе в 12 километрах от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение магнитудой 3 и силой толчков в эпицентре 4 балла", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 километров, ощущалось в Ширакской и Лорийской областях.

Отмечается, что в 15.27 землетрясение магнитудой 2,8 и силой толчков в эпицентре 3-4 балла было также зарегистрировано в Вайоцдзорской области в 12 километрах от села Елпин. Очаг землетрясение залегал на глубине 12 километров. Толчки ощущались в селах Ринд, Елпин, Чива и Арени Вайоцдзорской области", - говорится в сообщении.

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