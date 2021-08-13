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В Армении произошла драка между гражданином Испании и жителями, есть погибшие и пострадавшие

В Армении произошла драка между гражданином Испании и жителями, есть погибшие и пострадавшие Армавирский районный суд Армении удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста гражданина Испании М.Армана.
В регионе
13 августа 2021 г. 07:53
В Армении произошла драка между гражданином Испании и жителями, есть погибшие и пострадавшие

Армавирский районный суд Армении удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста гражданина Испании М.Армана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Shamshyan.com".

По решению суда 35-летний мужчина приговорен к 2 месяцам лишения свободы. Арест гражданина Испании связан с кровавым инцидентом, который произошел 8 августа. Отмечается, что в тот же день в ходе конфликта он убил пожилого мужчину, а также ранил ножом еще 2 человек. Раненые были доставлены в медицинский центр ”Вагаршапат". Полиция установила, что это были 72-летний Шохакат Григорян и 64-летний Саркис Минасян. Подозреваемый в совершении инцидента М.Арман задержан.

Согласно информации, он является гражданином Испании и недавно вернулся в Армению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda İspaniya vətəndaşı ilə sakinlər arasında dava olub, ölən və yaralılar var

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