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В Армении отложили процесс лишения мандата 22 оппозиционных депутатов

В Армении отложили процесс лишения мандата 22 оппозиционных депутатов Совет парламента Армении отложил вопрос о лишении мандата 22 оппозиционных депутатов.
В регионе
13 января 2023 г. 17:44
В Армении отложили процесс лишения мандата 22 оппозиционных депутатов

Совет парламента Армении отложил вопрос о лишении мандата 22 оппозиционных депутатов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в сообщении парламента.

Вопрос рассматривался на заседании Совета Нацсобрания, куда входят спикер и его заместители, руководители и секретари фракций, председатели зампреды комиссий).

Рассмотрение вопроса было отложено потому, что указанные депутаты не явились на заседание.

Согласно "Регламенту Национального собрания", в случае отсутствия депутата обсуждение вопроса откладывается на одну неделю и возобновляется на заседании Совета, созванном в день, следующий за днем истечения недельного срока, независимо от присутствия означенного депутата на заседании.

Секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян подтвердил, что он и другие депутаты, вопрос которых прорабатывался, в заседании не участвовали.

По его словам, при необходимости депутаты не исключают возможность оспорить решение Совета парламента в Конституционном суде.

Отметим, ранее руководство парламента решило обратиться в Конституционный суд по вопросу лишения мандатов депутатов от блока "Айастан" (главы фракции Сейрана Оганяна, секретаря Арцвика Минасян, депутата Армена Рустамяна и других) из-за пропуска большого числа пленарных заседаний и заседаний комиссий.

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