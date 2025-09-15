Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Армении объяснили причину отказа от изображения горы Агрыдаг со штампов в паспортах

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 12:46
    В Армении объяснили причину отказа от изображения горы Агрыдаг со штампов в паспортах

    Власти Армении решили убрать изображение горы Агрыдаг (армяне называют его гора Арарат - ред.) со штампов в паспортах о пересечении границы, чтобы не посылать опасных месседжей соседним странам. 

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь правящей партии Армении "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

    Он заверил, что в этом решении нет никакого заговора, поэтому "не стоит придавать ему эмоционального или чувственного фона".

    "Не исключено, что следующим шагом станет удаление изображения горы со всей нашей символики, а также из документов и печатей, которые ранее использовала наша страна. Арарат имеет символическое значение и не представляет никаких территориальных претензий к соседним странам. Я считаю, что понятия "настоящая" и "историческая" Армения искусственны", - отметил он.

    При этом касаясь вопроса о возможном исключении изображения данной горы из государственного герба Армении, он отметил, что пока не ведутся подобные обсуждения.

    Ранее сообщалось о том, что с 1 ноября гора Агрыдаг больше не будет изображаться на пограничном штампе при въезде и выезде из Армении.

    Армения Арарат Агрыдаг Артур Ованнисян паспорта герб
    Ermənistanda Ağrıdağ təsvirinin pasport möhürlərindən çıxarılmasının səbəbi açıqlanıb
    Armenia explains reason for removal of Mount Agridag image from passport stamps

    Последние новости

    14:07

    Гарегин II отправился в Ватикан

    В регионе
    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    Лента новостей