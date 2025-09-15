В Армении объяснили причину отказа от изображения горы Агрыдаг со штампов в паспортах

Власти Армении решили убрать изображение горы Агрыдаг (армяне называют его гора Арарат - ред.) со штампов в паспортах о пересечении границы, чтобы не посылать опасных месседжей соседним странам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь правящей партии Армении "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

Он заверил, что в этом решении нет никакого заговора, поэтому "не стоит придавать ему эмоционального или чувственного фона".

"Не исключено, что следующим шагом станет удаление изображения горы со всей нашей символики, а также из документов и печатей, которые ранее использовала наша страна. Арарат имеет символическое значение и не представляет никаких территориальных претензий к соседним странам. Я считаю, что понятия "настоящая" и "историческая" Армения искусственны", - отметил он.

При этом касаясь вопроса о возможном исключении изображения данной горы из государственного герба Армении, он отметил, что пока не ведутся подобные обсуждения.

Ранее сообщалось о том, что с 1 ноября гора Агрыдаг больше не будет изображаться на пограничном штампе при въезде и выезде из Армении.