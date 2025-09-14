Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 13:10
    На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

    С 1 ноября гора Агрыдаг больше не будет изображаться на пограничном штампе при въезде и выезде из Армении.

    Об этом сообщет Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Отмечается, что данное решение было принято на заседании правительства 11 сентября.

    Noyabrın 1-dən Ermənistan sərhəd möhüründə Ağrıdağın təsviri olmayacaq

