На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

С 1 ноября гора Агрыдаг больше не будет изображаться на пограничном штампе при въезде и выезде из Армении.

Об этом сообщет Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что данное решение было принято на заседании правительства 11 сентября.