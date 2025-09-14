Noyabrın 1-dən Ermənistan sərhəd möhüründə Ağrıdağın təsviri olmayacaq
- 14 sentyabr, 2025
- 13:18
Noyabrın 1-dən etibarən Ermənistana giriş-çıxış zamanı Ağrıdağ artıq sərhəd möhüründə təsvir olunmayacaq.
"Report" bu barədə Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, bu qərar hökumətin sentyabrın 11-də keçirilən iclasında qəbul edilib.
