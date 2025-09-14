İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Region
    • 14 sentyabr, 2025
    • 13:18
    Noyabrın 1-dən Ermənistan sərhəd möhüründə Ağrıdağın təsviri olmayacaq

    Noyabrın 1-dən etibarən Ermənistana giriş-çıxış zamanı Ağrıdağ artıq sərhəd möhüründə təsvir olunmayacaq.

    "Report" bu barədə Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, bu qərar hökumətin sentyabrın 11-də keçirilən iclasında qəbul edilib.

    На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

