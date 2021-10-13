В Армении не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом

В Армении не хватает коек в больницах для размещения пациентов с коронавирусом.

В Армении не хватает коек в больницах для размещения пациентов с коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на "Айсор", об этом сказала начальник отдела инфекционных и неинфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян.

"Ситуация с коронавирусом в Армении очень напряженная", - отметила заведующая отделом.

По ее словам, в стране все больше случаев заражения коронавирусом регистрируется среди детей и молодежи: "Если раньше случаи заражения чаще всего наблюдались у населения возрастной группы 30-50 лет, то теперь число заражений возросло и среди детей. Зараженные дети должны госпитализироваться. Больницы перегружены, коек не хватает. Есть много тяжелых пациентов, ситуация плачевная".

Отметим, что 13 октября в Армении коронавирусом заразился 1 271 человек, 28 пациентов умерли.