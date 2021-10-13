О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом

В Армении не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом В Армении не хватает коек в больницах для размещения пациентов с коронавирусом.
В регионе
13 октября 2021 г. 12:41
В Армении не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом

В Армении не хватает коек в больницах для размещения пациентов с коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на "Айсор", об этом сказала начальник отдела инфекционных и неинфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян.

"Ситуация с коронавирусом в Армении очень напряженная", - отметила заведующая отделом.

По ее словам, в стране все больше случаев заражения коронавирусом регистрируется среди детей и молодежи: "Если раньше случаи заражения чаще всего наблюдались у населения возрастной группы 30-50 лет, то теперь число заражений возросло и среди детей. Зараженные дети должны госпитализироваться. Больницы перегружены, коек не хватает. Есть много тяжелых пациентов, ситуация плачевная".

Отметим, что 13 октября в Армении коронавирусом заразился 1 271 человек, 28 пациентов умерли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia short of hospital beds amid surge in coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirus xəstələri üçün çarpayı çatışmır

Экслюзивные новости

Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
13 октября 2021 г. 12:26
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
11 октября 2021 г. 12:50
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi