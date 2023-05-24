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В Армении между депутатами от правящей фракции и оппозиции произошла потасовка

В Армении между депутатами от правящей фракции и оппозиции произошла потасовка Потасовка произошла в Национальном собрании Армении между депутатами от правящей фракции и оппозиции.
В регионе
24 мая 2023 г. 13:56
В Армении между депутатами от правящей фракции и оппозиции произошла потасовка

Потасовка произошла в Национальном собрании Армении между депутатами от правящей фракции и оппозиции.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

После выступления члена фракции "Айастан", экс-мэра Сисиана Артура Саркисяна, между ним и представителем "Гражданского договора" Овиком Агазаряном возникла возникла словесная перепалка, переросшая в потасовку. К ней присоединились и другие представители правящей фракции.

С целью прекратить инцидент спикер Ален Симонян приказал службе безопасности вывести оппозиционного депутата из зала. Оппозиционера вывели, однако Саркисян назвал действия охраны незаконными, пообещав, что они "еще ответят".

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