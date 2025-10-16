В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

Суд общей юрисдикции в Ереване вынес решение об аресте предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Мкртыча Прошяна на 2 месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ерем Саркисян.

"Как и ожидалось, суд удовлетворил ходатайство следователя – арест на 2 месяца. Ограничены свидания с другими лицами за исключения ближайшего родственника – матери. Суд посчитал нецелесообразным применение альтернативных мер пресечения – залога и домашнего ареста", - сказал он.

До этого стало известно об аресте главы канцелярии епархии Гарегина Арсеняна.

Им предъявлены обвинения, в частности в принуждении к участию в митингах.

Отметим, что Прошян является племянником Гарегина II.

Глава канцелярии Арагацотнской епархии иерей Гарегин Арсенян арестован на месяц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

Ранее Следственный комитет сообщал, что уголовное преследование в его отношении инициировано по статье воспрепятствование проведению или принуждения к проведению собрания или участия в нем, совершенное с использованием служебных полномочий или через материальную заинтересованность.

Отметим, что в среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртыча Прошяна. Дело против священнослужителей связано с принуждением к участию в митингах.