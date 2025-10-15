В Армении задержан еще один священник

В Армении силовики задержали пастора Сагмосаванка иерея Парена Аракеляна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил директор информационной службы Армянской апостольской церкви (ААЦ), иерей Есаи Артенян.

Аракелян доставлен в отдел по расследованию тяжких преступлений.

Кроме того, в доме племянника Гарегина II главы Арагацотнской епархии ААЦ, епископа Мкртича Прошяна прошел обыск и его самого везут в следственный отдел.