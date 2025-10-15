Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 10:48
    В Армении задержан еще один священник

    В Армении силовики задержали пастора Сагмосаванка иерея Парена Аракеляна.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил директор информационной службы Армянской апостольской церкви (ААЦ), иерей Есаи Артенян.

    Аракелян доставлен в отдел по расследованию тяжких преступлений.

    Кроме того, в доме племянника Гарегина II главы Арагацотнской епархии ААЦ, епископа Мкртича Прошяна прошел обыск и его самого везут в следственный отдел.

    Армения ААЦ

    Последние новости

    11:07

    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Внешняя политика
    11:03

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    11:02

    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    11:01
    Фото

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    11:00

    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    10:51

    Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    10:48

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    10:48

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"

    Искусство
    Лента новостей