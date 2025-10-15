İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Ermənistanda daha bir keşiş saxlanılıb

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:14
    Ermənistanda güc strukturları keşiş Paren Arakelyanı saxlayıb.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Erməni Apostol Kilsəsinin informasiya xidmətinin direktoru, keşiş Esai Artenyan məlumat verib.

    P.Arakelyan ağır cinayətlərin araşdırılması şöbəsinə aparılıb.

    Bundan əlavə, II Qareginin qardaşı oğlu, Erməni Apostol Kilsəsinin Araqatsotn yeparxiyasının rəhbəri, yepiskop Mkrtiç Proşyanın evində axtarış aparılıb və o özü də istintaq şöbəsinə aparılır.

    Ermənistan Paren Arakelyan Erməni Apostol Kilsəsi keşiş
    В Армении задержан еще один священник

