İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    İrəvanda məhkəmə Araqasotn yeparxiyasının rəhbəri, yepiskop Mkrtıç Proşyanı 2 ay müddətinə həbs edib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu vəkil Yerem Sarkisyan bildirib.

    Bundan əvvəl yeparxiyanın dəftərxana rəhbəri Qaregin Arsenyanın həbs edildiyi məlum olub.

    Onlara, xüsusilə mitinqlərdə iştiraka məcbur etməklə bağlı ittihamlar irəli sürülüb.

    Qeyd edək ki, Proşyan Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbəri II Qareginin qohumudur.

    Ermənistanda Araqatsotn yeparxiyasının dəftərxana rəhbəri keşiş Qaregin Arsenyan bir ay müddətinə həbs edilib.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu vəkil Ara Zoqrabyan bildirib.

    Bundan əlavə, oktaybrın 15-i Erməni Apostol Kilsəsindən bildirilib ki, güc strukturları tərəfindən 13 din xadimi, o cümlədən Araqatsotn yeparxiyasının rəhbəri Mkrtıç Proşyanın saxlanılıb. Din xadimlərinə qarşı qaldırılan iş mitinqlərdə iştiraka məcburetmə ilə bağlıdır.

    Araqatsotn Ermənistan Qaregin Arsenyan
    В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    10:00

    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    Region
    10:00

    Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradır

    Maliyyə
    09:55

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    09:54

    Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadır

    Maliyyə
    09:54
    Foto

    Balaxanı qəsəbəsində top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    09:52

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 33 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    09:41

    Maliyyə Nazirliyi bu il yerli banklarda 10 milyard manatdan çox depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    09:35

    UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olub

    Futbol
    09:23

    Azərbaycan sentyabrda kompüter istehsalını 30 dəfə artırıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti