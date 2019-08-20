Глава фонда криминального авторитета присвоил деньги и пытался сбежать из Армении

Руководитель фонда "Артур Асатрян", принадлежащий бизнесмену Артуру Асатряну (криминальный авторитет по прозвищу Дон Пипо), присвоил деньги организации и попытался сбежать из страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Глава фонда не успел скрыться. А.Асатрян поймал его и пожурил, отметив, что если тому нужны были деньги, то он мог бы дать ему в долг.

"Примечательно, что руководитель фонда – свояк Артура Асатряна, сын бывшего начальника комитета кадастра недвижимости Эчмиадзина. Родственная связь стала причиной того, что Дон Пипо не стал мстить обманщику", - пишут армянские СМИ.

СМИ также напомнили, что руководитель фонда в свое время организовал собственное "похищение" и потребовал у своего отца выкуп в размере миллиона долларов.

Отмечается, что фонд, созданный после "бархатной революции", нацелен на реализацию благотворительных проектов, однако в последнее время они замедлились, что обусловлено расхищениями.

Сам А.Асатрян подозревается в похищении по предварительному сговору трех лиц с применением насилия, опасного для здоровья, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.