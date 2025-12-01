В Армении генерал-майор объявлен в международный розыск

В Армении в отношении генерал-майора в отставке Григория Хачатурова возбуждено уголовное дело, и он объявлен в межгосударственный розыск.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Ранее СМИ сообщили о том, что бывший командир 3-го армейского корпуса Григорий Хачатуров (сын экс-главы Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова) обвиняется в даче взятки и превышении должностных полномочий в условиях войны, повлекшем за собой смерть человека. Иные подробности не раскрываются.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения, и прокуратура намерена обжаловать это решение. На Хачатурова уже есть заведенное дело – о "легализации недвижимости в особо крупных размерах, купленной преступным путем с использованием должностного положения".