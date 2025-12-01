İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Erməni general beynəlxalq axtarışa verilib

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:35
    Erməni general beynəlxalq axtarışa verilib

    Ermənistanda istefada olan general-mayor Qriqori Xaçaturov haqqında cinayət işi açılıb və o, dövlətlərarası axtarışa verilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan KİV-ləri ölkənin Baş Prokurorluğuna istinadən bildirib.

    Daha əvvəl KİV-lər bildirmişdi ki, 3-cü ordu korpusunun sabiq komandiri Qriqori Xaçaturov (Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş Baş Qərargah rəisi Yuri Xaçaturovun oğlu) rüşvət vermə və müharibə şəraitində vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittihamı olunur.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    В Армении генерал-майор объявлен в международный розыск

