Erməni general beynəlxalq axtarışa verilib
- 01 dekabr, 2025
- 16:35
Ermənistanda istefada olan general-mayor Qriqori Xaçaturov haqqında cinayət işi açılıb və o, dövlətlərarası axtarışa verilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan KİV-ləri ölkənin Baş Prokurorluğuna istinadən bildirib.
Daha əvvəl KİV-lər bildirmişdi ki, 3-cü ordu korpusunun sabiq komandiri Qriqori Xaçaturov (Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş Baş Qərargah rəisi Yuri Xaçaturovun oğlu) rüşvət vermə və müharibə şəraitində vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittihamı olunur.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
