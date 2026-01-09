İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Bir Kredit" BOKT-un istiqrazlarına 68 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:20
    Bir Kredit BOKT-un istiqrazlarına 68 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Bir Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 2 milyon manat dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 68 investor 2 milyon manatlıq 68 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 1 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 11,5 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Emitent tədavül müddətində qiymətli kağızları nominal dəyərindən aşağı olmamaq şərti ilə geri almaq öhdəliyinə malikdir.

    "Bir Kredit” "Bakı Fond Birjası" QSC

    Son xəbərlər

    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    17:51

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    17:51

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişib

    Maliyyə
    17:50

    TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİV

    Energetika
    17:48

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    17:47

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    17:46

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:45

    Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    17:45

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti