    "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun başlama saatı dəyişdirilib

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:22
    Qalatasaray - Fənərbağça oyununun başlama saatı dəyişdirilib

    "Qalatasaray" və "Fənərbağça" arasında keçiriləcək Türkiyə Superkubokunun final oyununun başlama saatı dəyişdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Yanvarın 10-da baş tutacaq qarşılaşma qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı vaxtı ilə saat 19:45-də start götürəcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl matçın saat 21:30-da başlanması nəzərdə tutulub.

