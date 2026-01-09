"Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun başlama saatı dəyişdirilib
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 17:22
"Qalatasaray" və "Fənərbağça" arasında keçiriləcək Türkiyə Superkubokunun final oyununun başlama saatı dəyişdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Yanvarın 10-da baş tutacaq qarşılaşma qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı vaxtı ilə saat 19:45-də start götürəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl matçın saat 21:30-da başlanması nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
17:59
Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"Energetika
17:51
Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıbRegion
17:51
Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişibMaliyyə
17:50
TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİVEnergetika
17:48
İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaqDaxili siyasət
17:47
"Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzubFutbol
17:46
Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilibDaxili siyasət
17:45
Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayırHadisə
17:45