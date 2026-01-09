İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:12
    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.

    Yarışın üçüncü günündə 57, 65, 74, 86 və 97 kq çəki dərəcələrində finalçılar bəlli olub.

    57 kq

    İslam Bazarqanov (AGF) – Vasif Bağırov (Mywrestling)

    65 kq

    Rəşid Babazadə ("Neftçi", Masallı) – Musa Ağayev (Astara)

    74 kq

    Ağanəzər Novruzov ("Neftçi") – Turan Bayramov ("Neftçi")

    86 kq

    Arseni Djioyev ("Neftçi") – Orxan Abasov ("Neftçi")

    97 kq

    Maqomedxan Maqomedov (AGF) – Osman Nurmaqomedov (AGF)

    Qeyd edək ki, sabah bu çəkilərdə qaliblər müəyyənləşəcək. Eyni zamanda, sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da mübarizəyə start veriləcək.

    güləş sərbəst güləş Yunan-Roma güləşi Azərbaycan çempionatı Azərbaycan Güləş Federasiyası finalçılar müəyyənləşib

    Son xəbərlər

    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    17:51

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    17:51

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişib

    Maliyyə
    17:50

    TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİV

    Energetika
    17:48

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    17:47

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    17:46

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Daxili siyasət
    17:45

    Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    17:45

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti