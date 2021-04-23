О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении еще один министр подал в отставку

В Армении еще один министр подал в отставку В последнее время Аракелян выражал несогласие с рядом решений правительства
В регионе
23 апреля 2021 г. 14:00
В Армении еще один министр подал в отставку
0 : 00
0 : 00

Министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян сегодня подал в отставку, о чем написал в своем аккаунте в Facebook, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения".

По словам чиновника, он взял на себя ответственность в сложный для Армении послевоенный период с одной целью – помочь преодолеть последствия социального бедствия, вызванного войной.

Отметим, что в последнее время Аракелян выражал несогласие с рядом решений правительства. В частности, он был против сокращения новогодних каникул до 2 января, отмечая, что проект решения неоднозначный с точки зрения экономической целесообразности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia’s Minister of Labor and Social Affairs resigns
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda daha bir nazir istefa verdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
22 апреля 2021 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi