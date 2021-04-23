В Армении еще один министр подал в отставку

В последнее время Аракелян выражал несогласие с рядом решений правительства

Министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян сегодня подал в отставку, о чем написал в своем аккаунте в Facebook, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения".

По словам чиновника, он взял на себя ответственность в сложный для Армении послевоенный период с одной целью – помочь преодолеть последствия социального бедствия, вызванного войной.

Отметим, что в последнее время Аракелян выражал несогласие с рядом решений правительства. В частности, он был против сокращения новогодних каникул до 2 января, отмечая, что проект решения неоднозначный с точки зрения экономической целесообразности.