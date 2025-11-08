В Армении экс-министр обороны вновь объявлен в розыск

В Армении бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна вновь объявили в розыск.

Как передает Report, об этом сообщило Общественное телевидение страны.

На этот раз его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Согласно обвинению, в период нахождения у власти он выделил квартиру племяннику Манвелу Григоряну, заместителю командира 3-го армейского корпуса, несмотря на то, что к тому времени уже получил за квартиру 10 млн драмов (около $26 тыс.).

В качестве обвиняемого по этому делу также проходит бывший заместитель начальника Генерального штаба Энрико Априамов.