В Армении экс-министр обороны вновь объявлен в розыск
В регионе
- 08 ноября, 2025
- 12:17
В Армении бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна вновь объявили в розыск.
Как передает Report, об этом сообщило Общественное телевидение страны.
На этот раз его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
Согласно обвинению, в период нахождения у власти он выделил квартиру племяннику Манвелу Григоряну, заместителю командира 3-го армейского корпуса, несмотря на то, что к тому времени уже получил за квартиру 10 млн драмов (около $26 тыс.).
В качестве обвиняемого по этому делу также проходит бывший заместитель начальника Генерального штаба Энрико Априамов.
Последние новости
12:56
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
12:55
Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 раненыВ регионе
12:52
Видео
Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в БакуВнешняя политика
12:49
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
12:47
Фото
В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины ПобедыВнутренняя политика
12:45
Житель Баку: Дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народаВнутренняя политика
12:43
Фото
Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
12:34
Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрываетсяCOP29
12:33