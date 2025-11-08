Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Армении экс-министр обороны вновь объявлен в розыск

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 12:17
    В Армении экс-министр обороны вновь объявлен в розыск

    В Армении бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна вновь объявили в розыск.

    Как передает Report, об этом сообщило Общественное телевидение страны.

    На этот раз его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

    Согласно обвинению, в период нахождения у власти он выделил квартиру племяннику Манвелу Григоряну, заместителю командира 3-го армейского корпуса, несмотря на то, что к тому времени уже получил за квартиру 10 млн драмов (около $26 тыс.).

    В качестве обвиняемого по этому делу также проходит бывший заместитель начальника Генерального штаба Энрико Априамов.

    Ermənistanda sabiq müdafiə naziri yenidən axtarışa verilib

