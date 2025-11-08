Ermənistanda sabiq müdafiə naziri yenidən axtarışa verilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Region
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:22
    Ermənistanda sabiq müdafiə naziri Mikael Arutyunyan yenidən axtarışa verilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin İctimai televiziyası məlumat yayıb.

    Bu dəfə onu səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham edirlər.

    Bu iş üzrə Baş Qərargah rəisinin keçmiş müavini Enriko Apriamov da təqsirləndirilən şəxs qismində keçir.

    В Армении экс-министр обороны вновь объявлен в розыск

