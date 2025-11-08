Ermənistanda sabiq müdafiə naziri yenidən axtarışa verilib
- 08 noyabr, 2025
- 12:22
Ermənistanda sabiq müdafiə naziri Mikael Arutyunyan yenidən axtarışa verilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin İctimai televiziyası məlumat yayıb.
Bu dəfə onu səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham edirlər.
Bu iş üzrə Baş Qərargah rəisinin keçmiş müavini Enriko Apriamov da təqsirləndirilən şəxs qismində keçir.
