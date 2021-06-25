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В Армении двух генералов армии сняли с должностей

В Армении двух генералов армии сняли с должностей Два высокопоставленных чиновника вооруженных сил Армении освобождены от занимаемой должности.
В регионе
25 июня 2021 г. 13:34
В Армении двух генералов армии сняли с должностей
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Два высокопоставленных чиновника вооруженных сил Армении освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor, президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, начальник войск противовоздушной обороны вооруженных сил Армении генерал-майор Армен Варданян и начальник инженерных войск вооруженных сил Армении генерал-майор Ишхан Матевосян освобождены от занимаемых должностей.

Причина их увольнения пока не известна.

И.Матевосян был назначен на должность в 2015 году, А.Варданян - в 2012 году.

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Версия на английском языке Two generals of the Armenian army dismissed
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun iki generalı vəzifəsindən azad edilib

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