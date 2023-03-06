О нас

В Армении число заразившихся корью достигло 20 человек

В Армении число заразившихся корью достигло 20 человек В Армении среди 20 пациентов, у которых диагностирована корь, 15 - дети.
В регионе
6 марта 2023 г. 12:59
В Армении число заразившихся корью достигло 20 человек

В Армении среди 20 пациентов, у которых диагностирована корь, 15 - дети.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на пресс-конференции, созванной на фоне вспышки инфекционного заболевания в республике.

"19 пациентов в настоящее время госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, они находятся под контролем медперсонала", - отметила Аванесян.

По ее словам, лечение ведется в соответствии с международными нормами.

Аванесян отметила, что первым в Армении корью заболел ребенок, он заразил других. В настоящее время создана рабочая группа под руководством министра.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта Об инагентах
В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "Об инагентах"
6 марта 2023 г. 11:43
Оппозиционный блок Турции определился с кандидатом в президенты
Оппозиционный блок Турции определился с кандидатом в президенты
6 марта 2023 г. 11:08
На Сахалине с оторванной льдины спасли 41 рыбака
На Сахалине с оторванной льдины спасли 41 рыбака
6 марта 2023 г. 10:42
Турция может рассмотреть российские и китайские альтернативы F-16
Турция может рассмотреть российские и китайские альтернативы F-16
6 марта 2023 г. 08:11
В Казахстане провели спецоперацию по борьбе с оргпреступностью, задержаны десятки человек
ВидеоВ Казахстане провели спецоперацию по борьбе с оргпреступностью, задержаны десятки человек
6 марта 2023 г. 07:04
Гросси: на ядерных объектах Ирана планируется установить камеры для мониторинга
Гросси: на ядерных объектах Ирана планируется установить камеры для мониторинга
6 марта 2023 г. 02:50
В Шанлыурфе рухнуло поврежденное во время землетрясения здание, под руинами остаются люди
В Шанлыурфе рухнуло поврежденное во время землетрясения здание, под руинами остаются люди
5 марта 2023 г. 18:06
В разных городах Ирана более 1 600 студенток отравились неизвестным газом
В разных городах Ирана более 1 600 студенток отравились неизвестным газом
5 марта 2023 г. 17:48
Минздрав Армении предупредил население в связи с увеличением числа зараженных корью
Минздрав Армении предупредил население в связи с увеличением числа зараженных корью
5 марта 2023 г. 11:57
Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме
Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме
5 марта 2023 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi