Минздрав Армении предупредил население в связи с увеличением числа зараженных корью

Граждане Армении, не привитые от кори, находятся в группе риска и могут заразиться во время поездок за границу.

Граждане Армении, не привитые от кори, находятся в группе риска и могут заразиться во время поездок за границу.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила начальник отдела иммунопрофилактики и эпидемиологии управляемых инфекций Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Светлана Григорян.

По ее словам, все граждане Армении, заразившиеся корью, не были привиты, болезнь была завезена в страну инфицированными.

С.Григорян отметила, что с 2007 года в Армении не было местных очагов заражения корью, однако было несколько случаев завоза инфекции из-за рубежа.

Как правило, инфекция распространяется среди тех, кто не привился от кори.

"Нынешняя ситуация – не исключение. Корь опять завезли, сейчас выясняется, из какой страны. Все инфицированные не прошли вакцинацию. Среди них есть и дети, и взрослые", - отметила специалист.

Минздрав Армении призывает граждан обращаться в поликлиники для вакцинации детей. Ведомство напоминает, что плановые прививки проводятся годовалым детям и детям 4-6 лет. Вместе с тем, вакцинироваться необходимо и тем, кто контактировал с больными корью, и кто в свое время не получил 2 дозы вакцины.

Напомним, что число инфицированных корью в Армении достигло 18 человек.

Корь – заразное инфекционное заболевание, которое сопровождается сыпью, сухим кашлем и температурой.