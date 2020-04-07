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В Армении число зараженных коронавирусом превысило 850

В Армении число зараженных коронавирусом превысило 850

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Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 853, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 833 подтвержденных случая инфицирования COVID-19.

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян ранее заявил, что 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 35 – в тяжелом, но не в реанимации. Он также добавил, что у 146 инфицированных диагностирована пневмония.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.

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