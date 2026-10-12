Пярвиз Шахбазов: При оценке рынка важно учитывать безопасность транспортных маршрутов
- 12 октября, 2026
- 21:58
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При оценке рыночной конъюнктуры важно учитывать безопасность транспортных маршрутов, фрахтовые тарифы и страховые расходы.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на онлайн-заседании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в рамках 17-го Международного энергетического форума (IEF17) и 25-го Энергетического конгресса WPC, проходящих в Эр-Рияде.
По его словам, для стабильности нефтяного рынка наряду с балансом спроса и предложения важное значение имеет также обеспечение безопасной, бесперебойной доставки энергоресурсов на международные рынки на выгодных условиях.
Министр отметил, что Азербайджан всегда был надежным партнером в рамках "ОПЕК+", и подчеркнул, что Баку и впредь будет продолжать поддерживать совместные усилия.
На заседании была заслушана презентация Секретариата ОПЕК на тему "Рост расходов на транспортировку и страхование сырой нефти", обсуждено влияние сложившейся ситуации на глобальный нефтяной рынок.
На заседании министры договорились продолжить консультации в рамках "ОПЕК+", мониторинг ситуации на рынке и обсуждения с правительствами и представителями отрасли.