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    Пярвиз Шахбазов: При оценке рынка важно учитывать безопасность транспортных маршрутов

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 21:58
    Пярвиз Шахбазов: При оценке рынка важно учитывать безопасность транспортных маршрутов

    При оценке рыночной конъюнктуры важно учитывать безопасность транспортных маршрутов, фрахтовые тарифы и страховые расходы.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на онлайн-заседании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в рамках 17-го Международного энергетического форума (IEF17) и 25-го Энергетического конгресса WPC, проходящих в Эр-Рияде.

    По его словам, для стабильности нефтяного рынка наряду с балансом спроса и предложения важное значение имеет также обеспечение безопасной, бесперебойной доставки энергоресурсов на международные рынки на выгодных условиях.

    Министр отметил, что Азербайджан всегда был надежным партнером в рамках "ОПЕК+", и подчеркнул, что Баку и впредь будет продолжать поддерживать совместные усилия.

    На заседании была заслушана презентация Секретариата ОПЕК на тему "Рост расходов на транспортировку и страхование сырой нефти", обсуждено влияние сложившейся ситуации на глобальный нефтяной рынок.

    На заседании министры договорились продолжить консультации в рамках "ОПЕК+", мониторинг ситуации на рынке и обсуждения с правительствами и представителями отрасли.

    Пярвиз Шахбазов Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
    Pərviz Şahbazov: "Neft bazarının sabitliyi üçün tələb və təklif balansı mühümdür" – YENİLƏNİB
    Parviz Shahbazov: Oil market stability also depends on safe energy deliveries
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