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    Pərviz Şahbazov: "Neft bazarının sabitliyi üçün tələb və təklif balansı mühümdür" – YENİLƏNİB

    Energetika
    • 12 oktyabr, 2026
    • 21:35
    Pərviz Şahbazov: Neft bazarının sabitliyi üçün tələb və təklif balansı mühümdür – YENİLƏNİB

    Neft bazarının sabitliyi üçün tələb və təklif balansı ilə yanaşı, enerji resurslarının beynəlxalq bazarlara təhlükəsiz, fasiləsiz və əlverişli şərtlərlə çatdırılması da mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Pərviz Şahbazov Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ər-Riyad şəhərində keçirilən 17-ci Beynəlxalq Enerji Forumu (IEF17) və 25-ci WPC Enerji Konqresi çərçivəsində təşkil olunan OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirlərinin onlayn iclasında iştirakı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu baxımdan bazar şəraitinin qiymətləndirilməsində nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyi, fraxt tarifləri və sığorta xərclərinin nəzərə alınması vacibdir.

    Nazir Azərbaycanın "OPEC+" çərçivəsində hər zaman etibarlı tərəfdaş olduğunu bildirərək ölkəmizin bundan sonra da birgə səylərə dəstəyini davam etdirəcəyini qeyd edib.

    İclasda OPEC Katibliyinin "Xam neftin daşınması və sığortalanması xərclərinin artması" mövzusunda təqdimatı dinlənilib, mövcud şəraitin qlobal neft bazarına təsirləri müzakirə olunub.

    İclasda nazirlər "OPEC+" çərçivəsində məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi, bazardakı vəziyyətin izlənilməsi, hökumətlər və sənaye nümayəndələri ilə müzakirələrin davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirlərinin onlayn iclasında qlobal neft bazarındakı vəziyyət, daşınma və sığorta xərclərinin artmasının təsirləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, bazar sabitliyi üçün tələb-təklif balansı ilə yanaşı, enerji resurslarının təhlükəsiz, fasiləsiz və əlverişli şərtlərlə nəqlinin vacibliyi vurğulanıb.

    O bildirib ki, "OPEC+" çərçivəsində məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi razılaşdırılıb.

    Pərviz Şahbazov Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC)
    Пярвиз Шахбазов: При оценке рынка важно учитывать безопасность транспортных маршрутов
    Parviz Shahbazov: Oil market stability also depends on safe energy deliveries
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