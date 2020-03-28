​В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 372

Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки достигло 372. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

"В Армении подтверждены 372 случая коронавируса. Излечились 28 пациентов. Один человек скончался", - уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, на лечении находятся 343 человек, в 2 172 случаях результаты теста на коронавирус были отрицательными.

Ранее власти республики сообщали о 329 подтвержденных случаях и первом умершем от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.