​В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса

Более половины подтвержденных в Армении случаев заражения коронавирусом инфекции выявлены в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

Для борьбы с распространением COVID-19 в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 329 случаев заражения COVID-19, один человек скончался.

"В Ереване зарегистрирован 151 из 329 случаев COVID-19 (в стране - ред). Далее идут Котайкская (57 заразившихся), Араратская (56) и Армавирская области (52)", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что единичные случаи COVID-19 выявлены в Ширакской и Арагацотнской областях - пять и четыре случая соответственно, а также в Лорийской и Сюникской областях- по два. По данным минздрава, коронавирус пока не проник в три из десяти областей Армении - Гегаркуникскую, Вайоцдзоорскую и Тавушскую.