О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении адвокат подал в суд на Пашиняна

В Армении адвокат подал в суд на Пашиняна Адвокат Тигран Атанесян представил в Административный суд Армении иск против исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна
В регионе
7 мая 2021 г. 07:48
В Армении адвокат подал в суд на Пашиняна
Никол Пашинян

Адвокат Тигран Атанесян представил в Административный суд Армении иск против исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, информация об этом опубликована на сайте datalex.am.

В рамках иска Т.Атанесян требует признать отсутствие правовых оснований для исполнения Николом Пашиняном обязанностей премьер-министра после публикации 25 апреля указа президента о принятии отставки правительства.

Отметим, что вчера начался судебный процесс по иску экс-президента Армении Роберта Кочаряна против Пашиняна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenian lawyer sues Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda vəkil Nikol Paşinyanı məhkəməyə verdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

США поддержали вступление Украины в НАТО
США поддержали вступление Украины в НАТО
6 мая 2021 г. 19:19
Иран не согласится на требование США уничтожить новые центрифуги
Иран не согласится на требование США уничтожить новые центрифуги
6 мая 2021 г. 17:51
Лавров встретился с Пашиняном
Лавров встретился с Пашиняном
6 мая 2021 г. 16:43
Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну
Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну
6 мая 2021 г. 16:38
Партия Пашиняна не будет создавать избирательный блок
Партия Пашиняна не будет создавать избирательный блок
6 мая 2021 г. 15:07
На побережье Каспия нашли более 150 погибших редких тюленей
На побережье Каспия нашли более 150 погибших редких тюленей
6 мая 2021 г. 14:47
Главы МИД стран Центральной Азии и КНР могут встретиться 11-12 мая
Главы МИД стран Центральной Азии и КНР могут встретиться 11-12 мая
6 мая 2021 г. 14:03
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Турции и Латвии
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Турции и Латвии
6 мая 2021 г. 13:58
Исламабад заинтересован в скорейшей реализации проекта ТАПИ
Исламабад заинтересован в скорейшей реализации проекта ТАПИ
6 мая 2021 г. 13:48
Фарид Шафиев: Главенствующие концепции Армении - ксенофобия и национализм
Фарид Шафиев: Главенствующие концепции Армении - ксенофобия и национализм
6 мая 2021 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi