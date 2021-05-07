В Армении адвокат подал в суд на Пашиняна

Адвокат Тигран Атанесян представил в Административный суд Армении иск против исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна

Адвокат Тигран Атанесян представил в Административный суд Армении иск против исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, информация об этом опубликована на сайте datalex.am .

В рамках иска Т.Атанесян требует признать отсутствие правовых оснований для исполнения Николом Пашиняном обязанностей премьер-министра после публикации 25 апреля указа президента о принятии отставки правительства.

Отметим, что вчера начался судебный процесс по иску экс-президента Армении Роберта Кочаряна против Пашиняна.