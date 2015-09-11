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    ​В Армении 45 детей отравились хот-догами

    В настоящее время 43 ребенка госпитализированы

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Араратской области Армении произошло массовое отравление школьников.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения республики.

    Несколько школьников из села Баграмян обратились к врачам с жалобами на тошноту, головокружение, озноб, общую слабость и боли в животе. По предварительным данным, пострадали 45 детей.

    Дети рассказали, что их самочувствие ухудшилось после того, как они поели хот-доги с сосисками в школьном буфете.

    В настоящее время 43 ребенка госпитализированы.

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