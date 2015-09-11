​В Армении 45 детей отравились хот-догами

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Араратской области Армении произошло массовое отравление школьников.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения республики.

Несколько школьников из села Баграмян обратились к врачам с жалобами на тошноту, головокружение, озноб, общую слабость и боли в животе. По предварительным данным, пострадали 45 детей.

Дети рассказали, что их самочувствие ухудшилось после того, как они поели хот-доги с сосисками в школьном буфете.

В настоящее время 43 ребенка госпитализированы.