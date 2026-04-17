В Армении 12 сторонников Карапетяна отправлены под домашний арест
В регионе
- 17 апреля, 2026
- 12:35
Двенадцать сторонников членов партии "Сильная Армения", которую возглавляет российский бизнес Самвел Карапетян, помещены под домашний арест.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.
В качестве дополнительных мер пресечения для них также избраны залог и запрет на выезд.
При этом еще двое задержанных были освобождены.
Напомним, вчера, 16 апреля, в Армении в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток были задержаны 14 членов "Сильная Армения".
