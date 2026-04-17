В Армении 12 сторонников Карапетяна отправлены под домашний арест

Двенадцать сторонников членов партии "Сильная Армения", которую возглавляет российский бизнес Самвел Карапетян, помещены под домашний арест.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

В качестве дополнительных мер пресечения для них также избраны залог и запрет на выезд.

При этом еще двое задержанных были освобождены.

Напомним, вчера, 16 апреля, в Армении в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток были задержаны 14 членов "Сильная Армения".