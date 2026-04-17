    Karapetyanın 12 tərəfdarı ev dustaqlığına buraxılıb

    • 17 aprel, 2026
    • 12:42
    Karapetyanın 12 tərəfdarı ev dustaqlığına buraxılıb

    Rusiyalı biznesmen Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi "Güclü Ermənistan" partiyası üzvlərinin 12 tərəfdarı ev dustaqlığına buraxılıb.

    "Report" "Sputnik Ermənistan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsindən bildirilib.

    Onlar barəsində əlavə qətimkan tədbiri kimi girov və ölkəni tərk etməyə qadağa da seçilib.

    Bununla yanaşı, saxlanılan daha iki nəfər sərbəst buraxılıb.

    Xatırladaq ki, dünən, 16 aprel tarixində Ermənistanda seçki rüşvətinin verilməsi və alınması ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində "Güclü Ermənistan"ın 14 üzvü saxlanılmışdı.

    Ermənistanda parlament seçkiləri Samvel Karapetyan Ermənistan Güclü Ermənistan Partiyası
    В Армении 12 сторонников Карапетяна отправлены под домашний арест

    13:26

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Xarici siyasət
    13:25

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Biznes
    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti