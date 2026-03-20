В Анталье при пожаре в контейнерных жилищах погибли 6 человек

В турецкой провинции Анталья в результате пожара в контейнерных жилищах погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", возгорание произошло в трех контейнерах, где проживали иностранные рабочие, занятые в тепличном хозяйстве.

Жертвами пожара стали женщина и пятеро ее детей. Согласно информации, погибшая была беременна.

Еще пять человек пострадали от отравления дымом и были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи. Пожар удалось оперативно потушить.

Тела погибших направлены в морг Института судебно-медицинской экспертизы Антальи.

По факту произошедшего ведется расследование, задержаны три человека.

Губернатор Антальи Хулуси Шахин прибыл на место трагедии.