    В Анталье при пожаре в контейнерных жилищах погибли 6 человек

    • 20 марта, 2026
    • 11:50
    В турецкой провинции Анталья в результате пожара в контейнерных жилищах погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

    Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", возгорание произошло в трех контейнерах, где проживали иностранные рабочие, занятые в тепличном хозяйстве.

    Жертвами пожара стали женщина и пятеро ее детей. Согласно информации, погибшая была беременна.

    Еще пять человек пострадали от отравления дымом и были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

    На место происшествия были направлены сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи. Пожар удалось оперативно потушить.

    Тела погибших направлены в морг Института судебно-медицинской экспертизы Антальи.

    По факту произошедшего ведется расследование, задержаны три человека.

    Губернатор Антальи Хулуси Шахин прибыл на место трагедии.

    ЧП в Турции Гибель при пожаре Пожар в Турции Трагическая смерть
    12:16
    В Шуше совершен праздничный намаз

    12:15

    В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозок

    12:10

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США на 47%

    12:07

    В Нахчыване проходит "Весенний фестиваль"

    11:54

    Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе

    11:54

    Моджтаба Хаменеи выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Хатиба

    11:50

    11:36

    Посольство Украины в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Новруз

    11:25

    КСИР опровергает заявления Нетаньяху о неспособности Ирана производить ракеты

