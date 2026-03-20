    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    Türkiyənin Antalya vilayətində konteyner evlərində baş verən yanğın nəticəsində 5-i uşaq olmaqla 6 nəfər həlak olub.

    "Report"un "Anadolu" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, yanğın istixana təsərrüfatında çalışan əcnəbi işçilərin yaşadığı üç konteynerdə baş verib.

    Yanğının qurbanları 1 qadın və onun 5 uşağı olub. Daha 5 nəfər tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır, qalanlarının vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları, yanğınsöndürənlər və təcili yardım briqadaları göndərilib. Yanğın operativ şəkildə söndürülüb.

    Həlak olanların meyitləri Antalya Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza İnstitutunun morquna göndərilib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, üç nəfər saxlanılıb.

    Antalya valisi Hulusi Şahin faciə yerinə gedib.

    В Анталье при пожаре в контейнерных жилищах погибли 6 человек

    12:43

    Azərbaycanın Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracı 1 % azalıb

    12:40

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bütün texniki ekspertizalar əldə edilib

    12:29

    İsrailin HHM sistemini idarə etmiş şəxs İrana məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə həbs edilib

    12:29

    Azərbaycan fevralda duz istehsalını 61 % artırıb

    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    Daxili siyasət
    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    Futbol
    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Region
    12:11
    Foto

    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti