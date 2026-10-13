Azərbaycanda investisiya şirkətlərinin xalis mənfəəti 60 % artıb
Maliyyə
- 13 oktyabr, 2026
- 18:14
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Bu ilin I yarısında Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin xalis mənfəəti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 60 % və yaxud 0,9 milyon manat artaraq 2,4 milyon manat olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, investisiya şirkətlərinin xalis mənfəəti əsasən artan müştəri sifarişləri və portfel idarəedilməsi gəlirləri hesabına formalaşıb.
İyulun 1-nə investisiya şirkətlərinin aktivləri ilin əvvəli ilə müqayisədə 2 % (2 milyon manat) azalaraq 123 milyon manat, o cümlədən öhdəlikləri 9 % və yaxud 6 milyon manat azalaraq 70 milyon manat təşkil edib.
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