Чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане выросла на 60%

В I полугодии 2026 года чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась примерно на 60%, или на 0,9 млн манатов, составив 2,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.

Согласно документу, чистая прибыль инвестиционных компаний сформировалась в основном за счет растущих клиентских заказов и доходов от управления портфелем.

На 1 июля активы инвестиционных компаний по сравнению с началом года сократились на 2% (2 млн манатов), составив 123 млн манатов, в том числе обязательства уменьшились на 9% или на 6 млн манатов, составив 70 млн манатов.