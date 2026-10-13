Чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане выросла на 60%
Финансы
- 13 октября, 2026
- 18:38
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В I полугодии 2026 года чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась примерно на 60%, или на 0,9 млн манатов, составив 2,4 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.
Согласно документу, чистая прибыль инвестиционных компаний сформировалась в основном за счет растущих клиентских заказов и доходов от управления портфелем.
На 1 июля активы инвестиционных компаний по сравнению с началом года сократились на 2% (2 млн манатов), составив 123 млн манатов, в том числе обязательства уменьшились на 9% или на 6 млн манатов, составив 70 млн манатов.
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