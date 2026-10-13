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    Tom Berendsen oktyabrın 26-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 18:19
    Tom Berendsen oktyabrın 26-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək

    Niderlandın xarici işlər naziri Tom Berendsen oktyabrın 26-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Səfər zamanı Niderland və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətləri daha da inkişaf etdirmək, yeni əməkdaşlıq sahələrini müəyyənləşdirmək və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək üçün müvafiq hökumət orqanları və digər tərəfdaşlarla görüşlər keçiriləcək", - məlumatda bildirilib.

    Tom Berendsen Azərbaycanın Niderlanddakı səfirliyi Azərbaycan-Niderland əməkdaşlığı
    Глава МИД Нидерландов посетит Азербайджан 26 октября
    MiniBoss
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