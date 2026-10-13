Глава МИД Нидерландов посетит Азербайджан 26 октября

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен совершит официальный визит в Азербайджан 26 октября.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Нидерландов в Азербайджане в соцсети X.

"В ходе визита состоятся встречи с представителями профильных государственных органов и другими партнерами для дальнейшего развития двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном, определения новых направлений сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.