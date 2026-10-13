Глава МИД Нидерландов посетит Азербайджан 26 октября
Внешняя политика
- 13 октября, 2026
- 18:28
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Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен совершит официальный визит в Азербайджан 26 октября.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Нидерландов в Азербайджане в соцсети X.
"В ходе визита состоятся встречи с представителями профильных государственных органов и другими партнерами для дальнейшего развития двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном, определения новых направлений сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
🇳🇱🇦🇿On 26 October, the Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, @ministerBZ Tom Berendsen, will pay an official visit to Azerbaijan. https://t.co/YP8x4UvL05— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) October 13, 2026
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