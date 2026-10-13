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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Глава МИД Нидерландов посетит Азербайджан 26 октября

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 18:28
    Глава МИД Нидерландов посетит Азербайджан 26 октября

    Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен совершит официальный визит в Азербайджан 26 октября.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Нидерландов в Азербайджане в соцсети X.

    "В ходе визита состоятся встречи с представителями профильных государственных органов и другими партнерами для дальнейшего развития двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном, определения новых направлений сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

    Tom Berendsen oktyabrın 26-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək
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