AMB: Median aylıq kirayə haqqı 1 000 manatdan aşağı düşüb
Maliyyə
- 13 oktyabr, 2026
- 18:21
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Azərbaycanda median aylıq kirayə haqqı 1 000 manatdan aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, mənzil bazarı ilə bağlı mövcud açıq mənbələrdən əldə edilən məlumata əsasən iyun ayının sonunda ölkə üzrə təklif edilən median aylıq kirayə haqqı 917 manat təşkil edib ki, bu da daşınmaz əmlakın kapitalizasiya müddətinin 23 il olmasını şərtləndirir.
2025-cü ilin sonu ilə müqayisədə kapitalizasiya müddətində 2,1 illik artım müşahidə olunur ki, bu da il ərzində mənzil qiymətlərinin artımı fonunda kirayə qiymətlərinin nisbətən azalması ilə izah olunur.
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