Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıb
Maliyyə
- 13 oktyabr, 2026
- 18:21
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Bu ilin iyulun 1-nə Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 20 % və yaxud 1,8 milyard manat azalaraq 7,2 milyard manata düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, azalmanı şərtləndirən əsas amil isə Maliyyə Nazirliyinin yeni emissiyaların az olmasıdır. Hesabat dövründə AMB notlarının dövriyyədəki məbləği 30 % (0,1 milyard manat) artaraq 0,5 milyard manata çatıb.
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