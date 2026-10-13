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    Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 18:21
    Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Bu ilin iyulun 1-nə Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 20 % və yaxud 1,8 milyard manat azalaraq 7,2 milyard manata düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, azalmanı şərtləndirən əsas amil isə Maliyyə Nazirliyinin yeni emissiyaların az olmasıdır. Hesabat dövründə AMB notlarının dövriyyədəki məbləği 30 % (0,1 milyard manat) artaraq 0,5 milyard manata çatıb.

    Qiymətli kağızlar bazarı Maliyyə Sabitliyi hesabatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    ЦБА: Объем государственных ценных бумаг в обращении снизился до 7,2 млрд манатов
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    MiniBoss

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