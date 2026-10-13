ЦБА: Объем государственных ценных бумаг в обращении снизился до 7,2 млрд манатов

Общая стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг в Азербайджане на 1 июля 2026 года по сравнению с показателем на конец прошлого года снизилась на 20% или на 1,8 млрд манатов, составив 7,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за первое полугодие.

Согласно документу, основным фактором, обусловившим снижение, является малый объем новых эмиссий со стороны Министерства финансов.

В течение отчетного периода объем нот ЦБА в обращении увеличился на 30% (0,1 млрд манатов), достигнув 0,5 млрд манатов.