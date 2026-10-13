ЦБА: Объем государственных ценных бумаг в обращении снизился до 7,2 млрд манатов
Финансы
- 13 октября, 2026
- 18:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Общая стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг в Азербайджане на 1 июля 2026 года по сравнению с показателем на конец прошлого года снизилась на 20% или на 1,8 млрд манатов, составив 7,2 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за первое полугодие.
Согласно документу, основным фактором, обусловившим снижение, является малый объем новых эмиссий со стороны Министерства финансов.
В течение отчетного периода объем нот ЦБА в обращении увеличился на 30% (0,1 млрд манатов), достигнув 0,5 млрд манатов.
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
Фото
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы