    В Алматы задержаны 11 человек за организацию интернет-наркомагазина

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 11:43
    В Алматы и Алматинской области Казахстана полиция задержана 11 участников группы, организовавшей интернет-магазин для бесконтактного сбыта наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщает МВД Казахстана.

    "В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

    По информации ведомства, из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.

    Начато досудебное расследование.

    Qazaxıstanda internet-narkotik mağazası təşkil etdiklərinə görə 11 nəfər saxlanılıb
