В Алматы задержаны 11 человек за организацию интернет-наркомагазина
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 11:43
В Алматы и Алматинской области Казахстана полиция задержана 11 участников группы, организовавшей интернет-магазин для бесконтактного сбыта наркотиков.
Как передает Report, об этом сообщает МВД Казахстана.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.
Начато досудебное расследование.
Последние новости
12:17
В Азербайджане предлагается создать модель единого городского муниципалитетаМилли Меджлис
11:53
Во Франции задержаны 9 человек по подозрению в мошенничестве с билетами в ЛуврДругие страны
11:52
Куюнджич: ЕС поддерживает присоединившиеся к Соглашению мэров муниципалитеты АзербайджанаЭнергетика
11:47
Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторовДругие страны
11:43
В Алматы задержаны 11 человек за организацию интернет-наркомагазинаВ регионе
11:39
Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значениеВнешняя политика
11:34
Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лариВ регионе
11:31
Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективностиЭнергетика
11:27