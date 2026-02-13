В Алматы задержаны 11 человек за организацию интернет-наркомагазина

В Алматы и Алматинской области Казахстана полиция задержана 11 участников группы, организовавшей интернет-магазин для бесконтактного сбыта наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает МВД Казахстана.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.

Начато досудебное расследование.